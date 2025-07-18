Россиянам разрешат передавать свои телефоны сотрудникам госорганов для звонков

Передача телефона сотрудникам госорганов не будет считаться нарушением

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Россияне смогут предоставлять представителям госорганов и экстренных служб свой телефон для оперативных звонков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.



По закону все sim-карты должны быть оформлены на конечного пользователя с указанием его паспортных данных, но после вступления документа в силу передача телефона сотрудникам госорганов не будет считаться нарушением. Постановление вступит в силу с 1 сентября.

Госдума ранее поддержала поправки о введении штрафа до 50 тыс. рублей за передачу иному лицу номера, выделенного на основании договора об оказании услуг.

Как сообщалось ранее, телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им, заявил гендиректор SafeTech Group Денис Калемберг.





Дарья Сайфиева