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Банк России опубликовал курс валют на субботу, 19 июля

19:21, 18.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 19 июля
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на субботу, 19 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 0,11 рубля, доллар — на 0,13 рубля, а юань — на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,31 рубля;
  • евро — 91,08 рубля;
  • юань — 10,90 рубля.
Дарья Сайфиева

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