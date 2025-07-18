Банк России опубликовал курс валют на субботу, 19 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на субботу, 19 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро вырос на 0,11 рубля, доллар — на 0,13 рубля, а юань — на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,31 рубля;
- евро — 91,08 рубля;
- юань — 10,90 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».