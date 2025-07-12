Аэропорт Казани запустил новый рейс в Хургаду

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая расширил свою маршрутную сеть, открыв сегодня новое прямое авиасообщение с популярным египетским курортом Хургада. Полеты будет выполнять саудовская авиакомпания Nesma Airlines, ставшая новым зарубежным партнером воздушной гавани столицы Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, первый борт отправился из Казани в Хургаду при полной загрузке, что свидетельствует о высоком спросе на данное направление. Длительность перелета до египетского побережья Красного моря составляет порядка шести часов.

Рейсы будут осуществляться по определенным датам на современных воздушных судах Airbus A320. Расписание полетов составлено на весь оставшийся период летней навигации, до конца октября 2025 года.

Nesma Airlines — авиакомпания, выполняющая регулярные внутренние рейсы в Саудовской Аравии, а также международные рейсы между другими государствами. Штаб-квартира перевозчика находится в Каире (Египет).

Ранее авиакомпания Nordwind Airlines объявила об открытии нового прямого регулярного рейса, который свяжет столицу Татарстана с городом Бохтар (Таджикистан). Первый полет по этому маршруту состоится уже 16 июля.

Рената Валеева