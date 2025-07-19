В Татарстане на обучение профессиям в сфере красоты выделили 5 млн рублей

Занятия пройдут в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и других городах

Фото: Максим Платонов

В этом году безработные татарстанцы смогут пройти обучение по нескольким профессиям в сфере красоты. На эти цели выделили 5 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

На обучение профессиям «мастер по наращиванию ресниц», «мастер маникюра, педикюра», «косметик-эстетист по уходу за лицом» в республике направили 2,9 млн рублей. Пройти семинары и практические занятия смогут 100 человек. Занятия будут проходить в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Заинске и Сарманово.

Илья Репин / realnoevremya.ru

На проведение семинаров и практических занятий по специальностям «флорист», «визажист», «парикмахер 3-го разряда» выделили 2,1 млн рублей. Получить эти профессии смогут 70 человек в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Сарманово и Апастово.

Вести занятия будут специалисты со средним профессиональным или высшим педагогическим образованием и опытом преподавания по указанной профессии не менее трех лет. Срок оказания услуг — по 15 декабря.

Напомним, работодатели Татарстана готовы платить молодежи больше запрашиваемой зарплаты. В республике сложилась низкая конкуренция на рынке молодых специалистов и нехватка персонала.

Галия Гарифуллина