FLAMAX изготовил 200-ю мембрану для сборных резервуаров

Долгое время завод закупал мембраны у внешних производителей, но теперь делает их самостоятельно

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

На заводе FLAMAХ изготовлена 200-я мембрана — элемент сборных стальных резервуаров для хранения воды! Такая мембрана представляет собой вкладыш из армированной ПВХ-ткани. Изготавливается по уникальной технологии для каждого конкретного резервуара.

Долгое время FLAMAX размещал заказы у внешних подрядчиков — сначала в Европе, затем в России. В настоящее время предприятие полностью обеспечивает свои потребности и может предложить мембраны не только для сборных резервуаров, но и для других типов емкостей.

«Поздравляю руководство нашей производственной площадки, инженерно-технический персонал, мастеров участков и всех сотрудников! — отметил в своем канале генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Примечательно, что с момента выпуска 100-й мембраны на нашем заводе прошло всего 9 месяцев. Коллектив набрал отличный темп! Так держать!»

Напомним, производственное предприятие FLAMAX специализируется на комплексных решениях для хранения воды противопожарного, технического и питьевого запаса (резервуар + насосная станция). Завод металлообработки расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан. В 2024 году стальные емкости FLAMAX стали обладателями наград четырех конкурсов качества, в том числе диплома I степени ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», диплома «100 лучших товаров России».

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