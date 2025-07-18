В Татарстане за сутки пожарные 11 раз выезжали на тушение пожаров

Фото: Артем Гафаров

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 17 июля, 11 раз выезжали на тушение пожаров. Восемь из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 17 раз выезжали по ложным вызовам, девять раз — на взаимодействие с другими службами и восемь раз — для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах происшествий за сутки не зафиксировано.

Напомним, ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4 класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля 2025 года.

Рената Валеева