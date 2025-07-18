ЕС запретил импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти

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Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии.

— Был также введен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти в третьих странах, — говорится в релизе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

Новый, 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель.

Рената Валеева