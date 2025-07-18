В Казани ФСБ пресекла хищение 19,5 млн рублей, выделенных на ремонт предприятиям ОПК
Управление ФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность двух жителей Казани, организовавших схему хищения бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Учредитель ООО «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями ОПК. Денежные средства, полученные в качестве авансовых платежей в общей сумме более 19,5 млн рублей, фигуранты дела присвоили, причинив ущерб предприятиям в особо крупном размере.
На основании собранных материалов УФСБ Следственным управлением УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».