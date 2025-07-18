В Казани ФСБ пресекла хищение 19,5 млн рублей, выделенных на ремонт предприятиям ОПК

Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность двух жителей Казани, организовавших схему хищения бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Учредитель ООО «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями ОПК. Денежные средства, полученные в качестве авансовых платежей в общей сумме более 19,5 млн рублей, фигуранты дела присвоили, причинив ущерб предприятиям в особо крупном размере.

На основании собранных материалов УФСБ Следственным управлением УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



Рената Валеева