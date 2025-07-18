Шестилетний капремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах завершат к сентябрю

Фото: Максим Платонов

Капремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах, обслуживающей 1,3 млн жителей Закамья, планируют завершить к началу сентября. Об этом сообщил мэр автограда Наиль Магдеев, пишет его пресс-секретарь Римма Мухаметзянова.

— Серьезные финансовые ресурсы были направлены на полное комплектование медучреждения. Клиника не видела капремонта порядка 40 лет. На ближайшие 50 лет осуществлен задел для улучшения ситуации, связанной с лечением и профилактикой инфекционных заболеваний, — рассказал Магдеев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Общая площадь инфекционной больницы составляет 30 тыс. кв. м. Ее обновление, как подчеркнул градоначальник, завершится после шести лет ремонтных работ. На реконструкцию одного из крупнейших медицинских объектов советского периода было направлено около трех миллиардов рублей.

— Мы достаточно длительное время занимаемся капремонтом больницы. Это один из самых крупных объектов, построенных в Советском Союзе, — более 30 тысяч «квадратов» площадей. Закрытие одномоментно было невозможно, с учетом того, что нежданно-негаданно пришел COVID. Мы вынуждены были и лечить, и одновременно продолжать капремонт. Поэтому по срокам на это ушло порядка шести лет, — отметил Наиль Магдеев.

В инфекционной больнице модернизирована санитарная галерея площадью 614 кв. м. Теперь это современное помещение с отоплением. В планах — ремонт галереи, гаража, КПП и склада.



Рената Валеева