МВД: мошенники и радикалы охотятся за детьми в онлайн-играх

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупредило родителей о рисках, подстерегающих детей в онлайн-играх. Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, а в игровых сообществах несовершеннолетних могут вовлечь в преступную деятельность или навязать радикальные идеи.

По данным правоохранителей, внутриигровые покупки и обмен предметами привлекают внимание мошенников, пишет РИА «Новости».

— Часто встречаются попытки получить доступ к игровым аккаунтам через фишинговые сайты или обманные сообщения. Детей могут уговорить сообщить данные карты или логины и пароли от ваших аккаунтов или банковских приложений, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ведомстве отмечают, что в игровых сообществах могут появляться лица, вовлекающие несовершеннолетних в противозаконные действия, такие как распространение незаконного контента или участие в отмывании денег.

— Часть игр может содержать сцены войны, насилия или агрессии, не соответствующие возрасту ребенка. Могут распространяться радикальные идеи, включая пропаганду экстремизма и терроризма, — уточняет МВД.

В связи с этим полиция рекомендует родителям занимать активную позицию, интересоваться игровой индустрией, изучать отзывы и самостоятельно выбирать игры для своих детей.

— Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт, — советуют в ведомстве.

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на студентов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками учебных заведений, выманивают у них деньги, сообщая о необходимости замены зачеток на электронные аналоги.

Рената Валеева