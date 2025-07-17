В Татарстане второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности

Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05.06

Фото: предоставлено МЧС России

В четверг, 17 июля, на территории Татарстана второй раз за сутки введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05.06. Режим беспилотной опасности был снят в 11.12.



Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.



Дарья Сайфиева