В Татарстане второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности
Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05.06
В четверг, 17 июля, на территории Татарстана второй раз за сутки введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05.06. Режим беспилотной опасности был снят в 11.12.
Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.
Справка
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