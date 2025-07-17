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В Татарстане второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности

20:01, 17.07.2025

Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05.06

В Татарстане второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности
Фото: предоставлено МЧС России

В четверг, 17 июля, на территории Татарстана второй раз за сутки введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05.06. Режим беспилотной опасности был снят в 11.12.

Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.

Дарья Сайфиева
Справка

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