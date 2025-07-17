Инфляционные ожидания россиян на год вперед остались на уровне 13%

В январе они достигали уровня в 14%

Фото: Артем Дергунов

Инфляционные ожидания россиян на год вперед остаются на уровне 13%. Это следует из результатов исследования инФОМ по заказу Банка России.

Уточняется, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%.

В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте — еще на 0,8 п. п., в апреле — выросли на 0,2 п. п., а в мае — еще на 0,3 п. п. В июне они вновь снизились — на 0,4 п. п.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, за период с 8 по 14 июля 2025 года инфляция в России составила 0,02%. По данным Росстата, неделей ранее уровень инфляции в стране составлял 0,79%.



Ранее Банк России официально заявил, что не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля и не имеет никаких целевых или плановых показателей по нему.

Елизавета Пуншева