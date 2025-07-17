Госдума: законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете доработают

Поправки могут внести для спецслужб и журналистов

Фото: Артем Дергунов

Законопроект об ужесточении административной ответственности за поиск экстремистских материалов в интернете могут доработать. Об этом RT заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

— Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать, — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом депутат ГД и один из авторов поправок Эрнест Валеев заявил телеканалу, что журналистам нечего делать на сайтах, которые признаны экстремистскими.

— Что еще добавить, все уже обсосали. Что журналисту делать на сайтах, которые признаны экстремистскими? Речь идет о материалах, которые в соответствии с законом включены в список экстремистских, которые заблокированы РКН и запрещены к распространению. За распространение установлена уголовная ответственность, статья 282 УК РФ. Если человек хочет все равно найти доступ к этим материалам и для этого организует поиск, то это умышленные действия. Потому что доступ запрещен. Может ли быть оправданием этому принадлежность к журналистской братии? Запреты существуют для всех граждан, в том числе для всех журналистов, — отметил он.



Законопроект, который усиливает административную ответственность за правонарушения в сфере связи и информации, планируется рассмотреть в ГД во втором чтении 17 июля. Предлагаются штрафы за намеренный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов», которые есть в федеральном списке экстремистских материалов или которые соответствуют определению экстремистских.

Елизавета Пуншева