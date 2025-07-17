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Зарипова: в Татарстане трудится около 50 тысяч трудовых мигрантов

14:41, 17.07.2025
Зарипова: в Татарстане трудится около 50 тысяч трудовых мигрантов
Фото: Динар Фатыхов

Около 50 тысяч трудовых мигрантов работают в настоящее время в Республике Татарстан. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова на 11-м заседании Госсовета республики.

По словам министра, основную часть иностранных работников составляют граждане Узбекистана (более половины), на втором месте — выходцы из Таджикистана (каждый пятый).

Наиболее востребованы трудовые мигранты в строительной отрасли, где заняты 40% приезжих. Еще 15% работают в сфере общественного питания и на транспорте.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эльмира Зарипова подчеркнула, что потребность в привлечении иностранных работников в Татарстане сохраняется.

Депутат партии ЛДПР в Госсовете Рафаэль Юсупов во время сессии республиканского парламента предложил провести открытую встречу с населением для нахождения решения проблемы с мигрантами, возникшей в Елабужском районе.

Рената Валеева

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