Зарипова: в Татарстане трудится около 50 тысяч трудовых мигрантов
Около 50 тысяч трудовых мигрантов работают в настоящее время в Республике Татарстан. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова на 11-м заседании Госсовета республики.
По словам министра, основную часть иностранных работников составляют граждане Узбекистана (более половины), на втором месте — выходцы из Таджикистана (каждый пятый).
Наиболее востребованы трудовые мигранты в строительной отрасли, где заняты 40% приезжих. Еще 15% работают в сфере общественного питания и на транспорте.
Эльмира Зарипова подчеркнула, что потребность в привлечении иностранных работников в Татарстане сохраняется.
Депутат партии ЛДПР в Госсовете Рафаэль Юсупов во время сессии республиканского парламента предложил провести открытую встречу с населением для нахождения решения проблемы с мигрантами, возникшей в Елабужском районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».