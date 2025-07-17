В России снизилась средняя премия ОСАГО, Татарстан — в пятерке лидеров по количеству оформленных полисов

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года в России было заключено 23,4 млн договоров ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСИС.

Средняя страховая премия составила 6,6 тыс. руб. Без учета коротких (однодневных) полисов заключено 21,2 млн договоров ОСАГО со средней премией 7,3 тыс. рублей.

Зафиксировано снижение средней премии ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя премия без учета коротких полисов составила 7,3 тыс. руб. против 7,7 тыс. руб. в первом полугодии 2024 года (снижение на 5%). С учетом коротких полисов средняя премия снизилась почти на 13,5%, до 6,633 тыс. рублей.

Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству оформленных полисов ОСАГО, заняв пятое место с показателем 0,7 млн полисов. Лидерами стали Москва (2,4 млн), Московская область (1,6 млн), Санкт-Петербург (1 млн) и Краснодарский край (чуть меньше 1 млн).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доля полисов, оформленных в новых регионах, составляет 1,19% от общего количества. Средняя премия в этих регионах на 20% ниже, чем в среднем по стране без учета коротких полисов.

Помимо ОСАГО, в первом полугодии 2025 года было заключено 5,7 млн полисов каско со средней премией 33,8 тыс. руб. (рост по сравнению с 3,745 млн полисов и средней премией 29,7 тыс. руб. годом ранее) и 10,8 млн полисов страхования имущества физлиц со средней премией 12,4 тыс. рублей.

С 5 июля в России лимит выплат по европротоколу при ДТП со спором вырос вдвое, до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон Госдума приняла месяц назад.

Рената Валеева