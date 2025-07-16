Эксперты — о росте выплат по европротоколу: «Решение давно назрело, цены на запчасти выросли»

Автомобилисты могут получить до 200 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч, а страховщики боятся мошенников

Фото: Артем Дергунов

«Надо было, конечно, раньше это сделать»

С 5 июля в России лимит выплат по европротоколу при ДТП со спором вырос вдвое, до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон Госдума приняла месяц назад.

Речь о размере выплат в случае разногласий участников аварии — раньше пострадавшие водители могли рассчитывать лишь на 100 тысяч рублей. Европротокол позволяет оформлять дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников ГАИ. К нему прибегают, если в аварию попали только два автомобиля и нет пострадавших. При этом оба автомобилиста должны быть согласны на оформление ДТП на месте и у обоих должен быть полис ОСАГО.

При оформлении европротокола страховщики возмещают ущерб в размере до 400 тысяч рублей — если водители договорились о компенсации. Но если единого мнения не было, пострадавший получал минимальные 100 тысяч рублей, теперь же эта сумма удвоилась.

— Оцениваю [решение] положительно. Оно давно назрело, потому что цены на запчасти очень здорово выросли, — так оценил нововведения в разговоре с «Реальным временем» юрист Федерации автовладельцев России (ФАР) Владлен Копвиллем.

Ранее инициативу Госдумы по тем же причинам поддержал Российский союз автостраховщиков (РСА).

— В современных реалиях, когда стоимость автомобилей и их комплектующих растет, подобное изменение поможет упростить процедуру получения страхового возмещения для автовладельцев. Рост суммы выплат в два раза поможет многим водителям урегулировать страховой случай быстрее и выгоднее. Также, на наш взгляд, это может помочь в работе сотрудников правоохранительных органов избежать новых аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие уже случившегося ДТП, когда автомобили стоят на дороге и ждут сотрудников ГИБДД , — цитирует главу организации Евгения Уфимцева РИА «Новости».



По данным РСА, средние цены на автозапчасти в стране выросли на 1,9%. К такому выводу аналитики пришли, сравнив показатели в соответствующем справочнике, вступившем в силу 19 июня этого года, с предыдущей версией, действовавшей с марта прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Достаточно ли повышения лимита вдвое? «Наверное, [такая сумма] нормальна. Во всяком случае, посмотрим. Это же небольшие ДТП. Часто бывают, грубо говоря, потертости. Не поделили чуть-чуть дорогу, немножко стукнулись», — считает Владлен Копвиллем.

— Все дорожает у нас: машины, запчасти. Естественно, ремонт уже не соответствует той сумме, которая существовала, когда вводили лимиты. Рано или поздно должны были к этому прийти. Надо было, конечно, раньше это сделать. Сами видите, какие сейчас цены. Раньше можно было купить Porsche, а сейчас за эти деньги только Haval, — рассказал нашему изданию председатель татарстанского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин.

Повышенный лимит не будет выплачен, если европротокол оформлен на бумажном бланке

Как подчеркнул юрист ФАР, повышенный лимит не будет выплачен, если европротокол будет оформлен только на бумажном бланке. ДТП должно быть сфотографировано и зафиксировано через специальное мобильное приложение, например «Помощник ОСАГО». Владлен Копвиллем порекомендовал делать три вида снимков, которые иллюстрировали бы, какое именно ДТП произошло, в каком месте столкнулись транспортные средства и какие повреждения получили.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем временем страховые компании опасаются, что возможностью оформлять европротоколы воспользуются мошенники, и просят о расширении доступа к информации о ДТП. Чтобы распознать злоумышленников, важно как минимум проверить по городским дорожным камерам, действительно ли была авария.

— Также смотреть, какая конкретно машина [попала в ДТП]. У мошенников есть определенный набор машин, штук пять-шесть максимум, которые постоянно бьются, — пояснил юрист ФАР.



Галия Гарифуллина