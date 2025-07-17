Минниханов — Кудерметовой: «Для нас особая честь, что чемпионка такого уровня родом из Казани»

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заслуженным мастером спорта России, казанской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая стала победительницей турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2025). Встреча прошла в Доме Правительства. Во встрече также приняли участие родители и тренер спортсменки.

Минниханов поздравил Кудерметову с завоеванием престижного трофея Уимблдона. Кудерметова стала чемпионкой Уимблдона в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, приравнен к официальным мировым чемпионатам в соответствии с Единой всероссийской классификацией.

— Для нас особая честь и гордость, что чемпионка такого уровня родом из Казани. Ваши выдающиеся достижения не только прославляют Россию на мировой спортивной арене, но и вдохновляют молодое поколение, способствуя активному развитию и популяризации тенниса, — подчеркнул раис Татарстана.

Минниханов также отметил, что в Татарстане теннисом занимаются свыше 3,3 тыс. человек. В республике функционируют 4 отделения по теннису в спортивных школах (в Казани, Альметьевске, Елабуге и Набережных Челнах), где занимаются 252 спортсмена под руководством 15 тренеров. 84 татарстанских спортсмена имеют спортивные разряды и звания, а в 2025 году 23 представителя республики вошли в состав сборной команды России.

Рената Валеева