Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +21 до +26 градусов, в Казани — от +22 до +24 градусов.
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