В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением футбольного матча чемпионата России между командами «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург) в Казани временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Согласно документу, в воскресенье, 27 июля, розничная продажа алкоголя будет запрещена в определенных районах города. Запрет коснется торговых точек, расположенных в границах от улицы Гаврилова до проспекта Амирхана, а также вдоль береговой линии реки Казанки с прилегающими территориями и объектами, включая магазин «Мегастрой». В зону ограничений также входят улицы Баумана, Университетская, Чернышевского, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная и Астрономическая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исключение сделано для заведений общественного питания, где продажа алкоголя разрешена в рамках оказания услуг.



Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, «Зенит» вел переговоры о трансфере Мирлинда Даку из «Рубина» в начале июня. Стороны не смогли договориться о финансовой составляющей контракта футболиста с питерским клубом. Недавно «Рубин» официально объявил о продлении контракта с нападающим.

Рената Валеева