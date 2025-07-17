Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат в рамках договоренностей

В рамках продолжения Стамбульских договоренностей Россия передала Украине еще 1000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. В ответ российская сторона получила 19 тел погибших российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

— Да упокоятся они на родной земле, — написал он.

Второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. На встрече стороны обменялись документами со своим видением урегулирования конфликта. Россия передала украинской стороне меморандум из двух частей, вторая из которых содержала предложения о путях прекращения огня. Тогда же российская сторона заявила о готовности передать в одностороннем порядке 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Россия предложила прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

Россия ожидает предложений от украинской стороны относительно возможной даты проведения следующих переговоров.

Рената Валеева