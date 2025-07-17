В гипермаркете Ирака при пожаре погибло 63 человека
Число погибших в результате крупного пожара, вспыхнувшего в новом гипермаркете в городе Эль-Кут, расположенном на востоке Ирака, возросло до 63 человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел Ирака.
— Число жертв при пожаре в торговом центре в Эль-Куте возросло до 61. Более 45 человек, заблокированных в сгоревшем здании, удалось спасти, — говорится в сообщении МВД, распространенном Иракским новостным агентством INA.
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