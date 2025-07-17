После Елабуги: компании призывают к «грамотному» регулированию, а не запретам электросамокатов

Фото: Мария Зверева

Крупнейшие российские операторы кикшеринга — «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh — выступили с совместным заявлением, призывающим к «грамотному» регулированию сферы микромобильного транспорта, а не к запретам использования электросамокатов. Это заявление последовало за новостями о запрете использования электросамокатов в Благовещенске и Елабуге.

По данным Ассоциации микромобильности, количество поездок на самокатах в 2024 году выросло на 30%, достигнув 271,8 млн. Кикшеринговые сервисы работают в более чем 200 городах России. Компании отмечают, что в большинстве случаев (более 85%) электросамокаты используются как транспорт «последней мили», а не как развлечение.

— Именно поэтому необходимо идти не по пути запретов, а по пути грамотного регулирования индустрии, который будет включать разработку и внедрение системных мер по повышению безопасности средств индивидуальной мобильности (СИМ) — как со стороны операторов, так и со стороны городских властей, — говорится в совместном сообщении, передает «Интерфакс».

Операторы указывают на то, что 99,9% поездок на их самокатах проходят без происшествий, а аварийность снижается. Они напоминают о принятой в России «дорожной карте» по развитию и регулированию СИМ, в рамках которой регионы уже принимают собственные планы по долгосрочному созданию и развитию инфраструктуры СИМ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Whoosh подчеркивают, что «дорожная карта» Минтранса до 2030 года не содержит запретительных рекомендаций.

Сами сервисы кикшеринга также принимают меры для повышения безопасности: в городах вводятся обязательные аппаратные ограничения скорости, медленные и запретные зоны, штрафы и блокировки за нарушения, создается парковочная инфраструктура.

— Когда государство и бизнес сотрудничают по развитию нового транспорта, а не идут по пути запретов, это приносит свои плоды: в Москве в I полугодии 2025 года совместная работа операторов с городом позволила снизить аварийность с участием СИМ на 60%, — отметили в «МТС Юрент».

Рената Валеева