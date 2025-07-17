Казанские ученые разработали биопрепараты, «подрывающие» иммунитет насекомых-вредителей

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Ученые Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали инновационные биопрепараты на основе бактерий Bacillus, которые меняют микрофлору кишечника насекомых-вредителей, ослабляя их иммунитет и устойчивость к стрессу. Эта технология может стать экологичной альтернативой традиционным химическим инсектицидам, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Новые биопрепараты, испытанные специалистами КГАУ, проникают в растения и, попадая в организм насекомых-вредителей, вытесняют полезные для них бактерии рода Pantoea бактериями Bacillus. В результате вредители становятся более восприимчивыми к болезням и неблагоприятным условиям.

— Механизм действия основан на замещении полезных для вредителей бактерий рода Pantoea на бактерии Bacillus, что снижает устойчивость насекомых к болезням и стрессу. Технология может стать альтернативой химическим инсектицидам, которые загрязняют почву и окружающую среду, — говорится в сообщении вуза.

Трехлетние полевые испытания показали высокую эффективность разработки. Обработка семян и растений пшеницы биопрепаратами значительно сокращает количество микроорганизмов в организме полосатой хлебной блошки и кардинально меняет состав бактерий у пшеничного трипса — одного из самых распространенных вредителей яровой пшеницы.

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Исследователи подчеркивают важность связи между растениями, насекомыми и микроорганизмами. Микробиом растений влияет на микробиом насекомых, которые ими питаются, а состав бактерий в кишечнике вредителей определяет их устойчивость.

— Представители рода Pantoea, которые часто встречаются в кишечнике блошек и трипсов, повышают устойчивость насекомых к неблагоприятным условиям. Если изменить соотношение микробионтов в сторону преобладания бактерий рода Bacillus, устойчивость вредителей снижается, — пояснил профессор кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции КГАУ Радик Сафин.

Новая технология открывает возможности для фермеров сократить использование химических средств защиты растений. Биопрепараты, разработанные в КГАУ, безопасны для окружающей среды, не накапливаются в почве и действуют избирательно, воздействуя только на микрофлору насекомых-вредителей.

Также ученые КГАУ представили биологические смеси, которые не только защищают ячмень от болезней, но и стимулируют его рост.

Рената Валеева