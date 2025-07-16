Казанские ученые разработали «умную» защиту для ячменя

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Ученые Казанского государственного аграрного университета представили инновационную разработку — биологические смеси, которые не только защищают ячмень от болезней, но и стимулируют его рост. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе вуза.

Двухлетние полевые испытания показали впечатляющие результаты: применение новых смесей увеличило урожайность ячменя на 14%, а его подверженность болезням снизилась на 28%.



Секрет эффективности кроется в использовании полезных микроорганизмов и природных стимуляторов роста, полученных в том числе из торфа и бурого угля. Такой «коктейль» повышает устойчивость ячменя к стрессам и улучшает его питание.

Помимо количественного увеличения урожая, удалось добиться и улучшения его качества. В растениях увеличилось содержание белка на 0,2—1% в зависимости от используемого препарата. Это особенно важно для кормового ячменя, поскольку белок является ключевым показателем питательной ценности получаемого корма.

Разработка казанских ученых предлагает фермерам экологически чистую альтернативу химическим средствам защиты растений. Биопрепараты безопасны для окружающей среды, не накапливаются в почве и при этом сопоставимы по стоимости с применением фунгицидов.

Татарстанские аграрии приступили к активной фазе подготовки к предстоящей уборочной кампании, а также продолжают работы по заготовке кормов.

Рената Валеева