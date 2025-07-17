Роспотребнадзор рассказал, как использовать кондиционер в жару, чтобы не заболеть

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В период летней жары Роспотребнадзор напоминает о правилах безопасного использования кондиционеров, чтобы избежать переохлаждения и других проблем со здоровьем. Ключевое правило — избегать резких перепадов температур между улицей и помещением, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркивают, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7—10 градусов. Особенно важно постепенно понижать температуру в помещении, если на улице стоит сильная жара.

— Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7—10 градусов. В условиях сильной жары рекомендуется постепенно повышать режим на 2-3 градуса в час, — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, перед выходом на улицу рекомендуется дать организму время адаптироваться к более высокой температуре в помещении без кондиционера.

Роспотребнадзор также советует избегать направленного потока холодного воздуха на рабочее место, а оптимальное расстояние между кондиционером и человеком должно составлять не менее двух метров.

— Также важно правильно настраивать режим работы устройства, чтобы избежать простуд. Современные кондиционеры часто имеют функцию регулировки жалюзи, что позволяет равномерно распределять воздух и предотвращать появление сквозняков. Рекомендуемая температура для офисов — 22—25 градусов, — пояснили в ведомстве.

Чтобы кондиционер прослужил долго и не стал источником заболеваний, необходимо регулярно проводить профилактическое обслуживание, включая очистку и замену фильтров.

— В первую очередь следует обратить внимание на фильтрацию: ее нужно регулярно очищать и заменять по мере необходимости. Фильтры грубой очистки внутреннего блока следует чистить каждый месяц, что можно сделать самостоятельно, просто промыв элемент потоковой водой после замачивания в мыльной жидкости. Полную чистку, промывку и дезинфекцию кондиционера рекомендуется производить один раз в год, — отметили в Роспотребнадзоре.

Замену фильтров тонкой очистки и техническое обслуживание внешнего блока следует доверять только квалифицированным специалистам сервисного центра, подчеркнули в ведомстве.

Аномальная жара, установившаяся в Татарстане в июле, привела к рекордному потреблению электроэнергии в республике.

Рената Валеева