Жара в Татарстане привела к рекордному энергопотреблению

Фото: Максим Платонов

Аномальная жара, установившаяся в Татарстане в июле, привела к рекордному потреблению электроэнергии в республике. Как сообщили ТАСС в «Системном операторе», 10 июля в 13:00 мск в энергосистеме республики зафиксирован максимум потребления мощности на уровне 4 580 МВт.

Этот показатель на 261 МВт превысил предыдущий рекорд, установленный всего пятью днями ранее, 5 июля 2025 года.

Рекордное энергопотребление в Татарстане зафиксировано на фоне общей тенденции увеличения нагрузки на энергосистемы в регионах России. В частности, новые максимальные значения летнего потребления мощности отмечены в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) страны: Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада и Юга.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В «Системном операторе» связывают рост энергопотребления с экстремально высокими температурами, установившимися в большинстве регионов России. В этих условиях увеличивается использование кондиционеров и другого климатического оборудования, что и приводит к повышению нагрузки на электросети.

Рената Валеева