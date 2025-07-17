Германия вернула себе лидерство по поставкам пива в Россию среди стран ЕС

Фото: Дмитрий Зайцев

Германия вновь стала крупнейшим экспортером пива в Россию среди стран Европейского Союза в мае 2025 года, обогнав Чехию, занимавшую лидирующие позиции в предыдущем месяце. Об этом свидетельствует анализ РИА «Новости» данных Банка России.

В феврале 2025 года Чехия ненадолго вырвалась в лидеры, потеснив Германию, традиционно занимавшую первую строчку в рейтинге экспортеров пива в РФ. Однако в мае чешские поставки резко сократились на 28% и составили €1,5 млн.

Немецкие пивовары, в свою очередь, сохранили объемы экспорта на прежнем уровне в €1,6 млн, что позволило им вернуть себе первое место.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо Германии, значительный рост поставок в мае продемонстрировали Литва (на 15%, до €1,33 млн) и Польша (в 1,5 раза, до €841,5 тысячи). Другие крупные экспортеры, такие как Латвия (сокращение на 8%, до €842,2 тысячи) и Бельгия (сокращение на 23%, до €688,5 тысячи), напротив, уменьшили объемы поставок.

В целом, объем пивного экспорта из стран ЕС в Россию в мае составил €7,6 млн, что почти на 4% меньше, чем в апреле.

В Татарстане за год производство пива и пивных напитков сократилось примерно на 1 млн декалитров — с 26,7 млн до 25,8 млн дал. Тем не менее этот объем составил почти пятую часть от общих показателей ПФО.

Рената Валеева