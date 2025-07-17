Япония впервые за два с половиной года возобновила импорт российской нефти

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Япония в июне 2024 года впервые с февраля 2023 года возобновила закупки российской нефти, импортировав партию объемом 70 тысяч тонн на общую сумму 3,75 млрд иен (около $25,3 млн), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации издания «Никкэй», российская нефть была выгружена на нефтеперерабатывающем предприятии компании Taiyo Oil и закуплена по просьбе министерства экономики Японии.

Наряду с этим, согласно торговой статистике, в первом полугодии Япония сократила импорт СПГ из России на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт российского угля за отчетный период уменьшился на 12,3%.

В то же время в январе — июне импорт цветных металлов из России вырос на 20,1%, а руды цветных металлов — на 50%. Также увеличился импорт зерновых (на 33,9%), овощей (на 23,4%) и рыбы и рыбной продукции (на 7,8%).

В период с января по июнь Япония увеличила экспорт в Россию пластика на 426%, медицинских товаров — на 43,1%, компьютеров и комплектующих — на 385,7%, резины — на 26,2%, бумаги — на 10,1%.

При этом экспорт японских автомобилей и мотоциклов в Россию снизился. Экспорт легковых автомобилей упал на 12,9%, мотоциклов — на 61%, запчастей — на 9,9%.

Общий объем экспорта из Японии в Россию с января по июнь вырос на 9,9% и составил 167,04 миллиарда иен ($1,13 млрд). Общий объем импорта снизился на 8,6% и составил 412,26 миллиарда иен ($2,78 млрд).

Россия сохранила за собой позицию четвертой экономики мира по итогам 2024 года. На пятом месте расположилась Япония с показателем $6,4 трлн.

Рената Валеева