В Зеленодольске спущен на воду шестой «Метеор-2020»

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Зеленодольский завод имени Горького осуществил спуск на воду нового скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Это шестое судно нового поколения, разработанное проектным бюро «Си Тех» с учетом всех международных стандартов безопасности и комфортности.

На церемонии спуска заместитель главы Зеленодольского района Эльза Кадникова отметила стабильную работу предприятия и его важную роль в судостроении: «Завод является крупнейшим поставщиком как гражданских, так и военных кораблей для ВМФ России».

Новый «Метеор-2020» рассчитан на перевозку 120 пассажиров и оснащен:

удобными креслами;

WI-FI для доступа к мультимедийному контенту;

багажным отделением;

закрытыми полками для ручной клади;

специальным оборудованием для маломобильных пассажиров.

Генеральный директор завода Александр Филиппов подчеркнул значимость проекта для развития гражданского флота России.

Традиционно церемонию завершила крестная мать судна — Ирина Дружинина из Государственной транспортной лизинговой компании, разбившая бутылку шампанского о носовую часть судна. Также в рамках мероприятия были награждены отличившиеся сотрудники предприятия.

Матвей Гавриков