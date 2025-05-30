В Зеленодольске спущен на воду шестой «Метеор-2020»
Зеленодольский завод имени Горького осуществил спуск на воду нового скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Это шестое судно нового поколения, разработанное проектным бюро «Си Тех» с учетом всех международных стандартов безопасности и комфортности.
На церемонии спуска заместитель главы Зеленодольского района Эльза Кадникова отметила стабильную работу предприятия и его важную роль в судостроении: «Завод является крупнейшим поставщиком как гражданских, так и военных кораблей для ВМФ России».
Новый «Метеор-2020» рассчитан на перевозку 120 пассажиров и оснащен:
- удобными креслами;
- WI-FI для доступа к мультимедийному контенту;
- багажным отделением;
- закрытыми полками для ручной клади;
- специальным оборудованием для маломобильных пассажиров.
Генеральный директор завода Александр Филиппов подчеркнул значимость проекта для развития гражданского флота России.
Традиционно церемонию завершила крестная мать судна — Ирина Дружинина из Государственной транспортной лизинговой компании, разбившая бутылку шампанского о носовую часть судна. Также в рамках мероприятия были награждены отличившиеся сотрудники предприятия.
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