ЦБ опубликовал курс валют на 17 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль немного ослабил свои позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 17 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль немного ослабил свои позиции.
Курс евро упал на 0,59 рубля, а доллар вырос на 0,0001. Курс юаня увеличился на 0,01 рубля.
Стоимость валют теперь выглядит следующим образом:
- доллар — 77,96 рубля;
- евро — 90,56 рубля;
- юань — 10,84 рубля.
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