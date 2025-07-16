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ЦБ опубликовал курс валют на 17 июля

18:28, 16.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль немного ослабил свои позиции

ЦБ опубликовал курс валют на 17 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 17 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль немного ослабил свои позиции.

Курс евро упал на 0,59 рубля, а доллар вырос на 0,0001. Курс юаня увеличился на 0,01 рубля.

Стоимость валют теперь выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,96 рубля;
  • евро — 90,56 рубля;
  • юань — 10,84 рубля.
Дарья Сайфиева

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