В Казани усилят контроль за скоростью на Горьковском шоссе и Вознесенском тракте из-за роста ДТП

Фото: Динар Фатыхов

В Казани увеличат количество патрульных машин и переносных камер на участках с высоким уровнем аварийности, таких как Горьковское шоссе и Вознесенский тракт. Это решение принято в свете недавнего роста числа ДТП, сообщили в пресс-службе мэрии города.

За первое полугодие 2025 года в городе зарегистрировано 534 ДТП, что на 13 случаев меньше, чем в прошлом году. Количество пострадавших также снизилось на восемь человек.

Начальник отдела Госавтоинспекции по Казани Михаил Савин подчеркнул, что основными видами ДТП остаются столкновения (39,5%) и наезды на пешеходов (33%). За полгода произошло 489 столкновений и 177 наездов на пешеходов, что свидетельствует о положительной динамике по сравнению с прошлым годом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ситуация особенно тревожная на Горьковском шоссе, улице Краснококшайской и Вознесенском тракте, где за полгода произошло 143, 79 и 38 ДТП соответственно. В качестве примера Савин привел смертельное ДТП на Вознесенском тракте, когда водитель на скорости около 150 км/ч не справился с управлением и погиб.

Для улучшения безопасности дорожного движения Михаил Савин предложил увеличить количество патрулей и камер фиксации скорости на опасных участках.

Напомним, что с начала 2025 года на дорогах региона произошло 69 ДТП с участием детей-пассажиров. Трагические инциденты унесли жизни пяти юных пассажиров, а еще 81 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Анастасия Фартыгина