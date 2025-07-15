На дорогах Татарстана в ДТП погибли 5 детей-пассажиров

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С начала 2025 года на дорогах региона произошло 69 ДТП с участием детей-пассажиров. Трагические инциденты унесли жизни 5 юных пассажиров, а еще 81 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в девяти ДТП были зафиксированы нарушения правил перевозки детей.

В связи с этим Госавтоинспекция Татарстана объявляет о проведении масштабных профилактических рейдов, направленных на предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров. Операция пройдет с 14 по 24 июля на территории всей республики, сообщили в пресс-службе.



Рената Валеева