Рахимов рассказал о трансферных планах «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о трансферных планах клуба. По его словам, команде требуется усиление на три-четыре позиции.

— Процесс обновления проходит безостановочно. Есть три-четыре позиции, которые хотим усилить. Нам нужно сделать следующий шаг. Есть понимание, что команде нужно еще более качественное усиление. Это и для академии важно, чтобы игроки становились сильнее. Соперники тоже не стоят на месте, хотят нас обыграть, — цитирует Рахимова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В летнее трансферное окно «Рубин» объявил об одном трансфере. Единственным новичком казанского клуба остается защитник сборной Гондураса Дениль Мальдонадо. Футболист был выкуплен из румынского «Университатя».



Новый сезон стартует для «Рубина» матчем в Грозном 20 июля против «Ахмата». Первая домашняя игра в чемпионате пройдет для казанцев 27 июля с «Зенитом».

Зульфат Шафигуллин