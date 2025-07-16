Россиянам рассказали, как безопасно нанять мастеров для ремонта

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на рекордный рост рынка строительства и ремонта, клиенты и мастера по-прежнему сталкиваются с недопониманием и, как следствие, разочарованы результатом. Введение формата безопасных сделок может не только защитить интересы заказчиков и исполнителей, но и вывести прозрачность сделок на новый уровень.



Сфера ремонта и строительства — одна из самых динамичных и значимых в экономике. По данным Минтруда, в ней задействовано около 6,8 млн работников. Сектор остается одним из наиболее значимых сегментов потребительского рынка: по данным Росстата, за первый квартал 2025 г. россияне потратили на ремонт и строительство 133,9 млрд руб. (+19%), в 2024 г. объем рынка составил рекордные 526 млрд руб. С учетом того, что ремонт и стройка требуют значительных затрат, клиенты хотят быть уверенными в качестве работ.

В условиях высокой конкуренции и растущего спроса на услуги, особенно среди частных клиентов, формирование доверия и прозрачных условий сотрудничества становится критически важным, ведь уязвимыми становятся обе стороны сделки, говорит руководитель категории «Ремонт и стройка» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова. Основные проблемы возникают из-за недопонимания и недоверия к мастерам, что часто связано с ошибками в обсуждении условий работ и отсутствием четких и прозрачных механизмов сотрудничества. Согласно исследованию платформы, около трети клиентов опасаются низкого качества услуг, 23% сомневаются в профессионализме мастеров, а 16% пользователей боятся столкнуться с мошенничеством.

Частные лица составляют основную массу заказчиков в ремонте и строительстве, их доля среди заказчиков составляет на рынке 75%. Такие клиенты часто испытывают трудности в формулировании задач для мастеров: 21% опрошенных специалистов указали на это как на значительную проблему. В свою очередь, каждый пятый заказчик озадачен поиском надежных и квалифицированных мастеров, что может привести к недопониманиям и конфликтным ситуациям. В 32% случаев объем фактически выполненных работ расходится с первоначальными запросами, что подчеркивает важность детального обсуждения и фиксации условий работы. Иногда это может стать причиной конфликтных ситуаций. По мнению 42% мастеров, этого можно избежать, если четко обсудить и зафиксировать все детали еще до начала работ.

Преодолеть эти проблемы может помочь внедрение безопасной сделки, которая позволит фиксировать условия и стоимость услуги с возможностью арбитража в случае возникновения каких-либо споров между заказчиком и исполнителем, рассуждает Филимонова. Причем гарантия может действовать как в момент оказания услуг, так и некоторый период после. Международный опыт демонстрирует высокую эффективность подобных решений, появляется все больше международных сервисов, где представлена безопасная сделка, а некоторые делают ее единственно возможным вариантом взаимодействия.



«Ремонт и строительство — это не просто большой сегмент рынка, но и сложный механизм, чувствительный к нюансам в коммуникации между клиентами и исполнителями. Цифровизация рынка открывает новые возможности для повышения прозрачности и безопасности сделок. Внедрение безопасных форматов позволяет формировать надежную репутацию исполнителей, оптимизировать процесс поиска специалистов и обеспечивать защиту интересов обеих сторон», — резюмирует Светлана Филимонова.