Татарстан вошел в топ-5 регионов России по вводу жилья в первом полугодии 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В России за январь — июнь 2025 года введено 52,2 млн квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным Росстата, в Татарстане за первое полугодие введено 2,2 млн квадратных метров жилья, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Несмотря на это снижение, республика занимает четвертую строчку в общероссийском рейтинге по вводу жилья, уступая лишь Московской области (более 6,6 млн квадратных метров), Краснодарскому краю (3,3 млн квадратных метров) и Москве (2,6 млн квадратных метров). Пятое место занимает Ленинградская область, также с показателем в 2,2 млн квадратных метров.

Наиболее доступное жилье в российских регионах находится на Крайнем Севере — в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Рената Валеева