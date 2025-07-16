Минфин заявил о сокращении числа бедных в России на 1,7 млн человек в 2024 году

Фото: Артем Дергунов

Количество граждан России, живущих за чертой бедности, сократилось на 1,7 млн человек в 2024 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Парламентская газета».

— Мы достигли серьезного снижения уровня бедности. Этот показатель по итогам 2024 года составил 7,2% населения страны, — отчитался глава Минфина.

По словам министра, в 2023 году этот показатель составлял 8,3%.

— В абсолютных числах количество бедных граждан уменьшилось на 1,7 миллиона человек, — подчеркнул Силуанов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Минфина также отметил, что, несмотря на дефицит бюджета, в прошлом году правительству удалось исполнить все социальные обязательства. В частности, были проиндексированы социальные выплаты и пособия, а маткапитал выплачен 15 млн семей.

Уровень бедности в России в первом квартале 2025 года снизился и составил 8,1% от общего числа населения.

Рената Валеева