Минфин заявил о сокращении числа бедных в России на 1,7 млн человек в 2024 году
Количество граждан России, живущих за чертой бедности, сократилось на 1,7 млн человек в 2024 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Парламентская газета».
— Мы достигли серьезного снижения уровня бедности. Этот показатель по итогам 2024 года составил 7,2% населения страны, — отчитался глава Минфина.
По словам министра, в 2023 году этот показатель составлял 8,3%.
— В абсолютных числах количество бедных граждан уменьшилось на 1,7 миллиона человек, — подчеркнул Силуанов.
Глава Минфина также отметил, что, несмотря на дефицит бюджета, в прошлом году правительству удалось исполнить все социальные обязательства. В частности, были проиндексированы социальные выплаты и пособия, а маткапитал выплачен 15 млн семей.
Уровень бедности в России в первом квартале 2025 года снизился и составил 8,1% от общего числа населения.
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