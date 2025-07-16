Прокуратура Татарстана добилась выплат за вредность от «Аммония Агротехнологии»

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Менделеевского района провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Аммоний Агротехнологии» и выявила нарушения в оплате труда работников, занятых во вредных условиях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Условия труда на рабочих местах механика-бригадира, агронома, электрогазосварщика, слесаря производственной площадки, электрика, водителя бензовоза, водителей грузового автомобиля, трактористов-машинистов и операторов погрузчика были отнесены к классу 3.1 (вредные условия труда).

Однако, как установила прокуратура, ООО «Аммоний Агротехнологии» не выплачивало работникам, занятым на этих должностях, надбавки за вредные условия труда, что является нарушением статей 146 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений трудового законодательства.

После вмешательства надзорного ведомства работникам были выплачены положенные надбавки за вредные условия труда начиная с января 2025 года на общую сумму 565 тысяч рублей.

Бывшая замдиректора медицинской организации ООО «Нурмед» в Казани через прокуратуру добилась выплаты долгов по заработной плате в размере 300 тыс. рублей.

Рената Валеева