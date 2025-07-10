Экс-заместитель клиники «Нурмед» через прокуратуру добилась выплаты зарплаты

Задолженность медорганизации по зарплате составила 300 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Бывшая заместитель директора медицинской организации ООО «Нурмед» в Казани через прокуратуру добилась выплаты долгов по заработной плате в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Раина Каранина рассказала, что после ее решения об увольнении в апреле 2025 года работодатель не выплатил ей расчет. Жительница Казани обратилась в прокуратуру Советского района.

Сотрудники прокуратуры обратились с иском в суд, который принял решение взыскать с организации долг по заработной плате.

По данным Росстата, долги по выплате заработной платы в России на конец мая 2025 года составила 1,7 млрд рублей. Эта цифра значительно выросла по сравнению с предыдущим месяцем.



Дарья Сайфиева