Казань вошла в топ-10 городов России по числу новых туристических МСП

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2025 года в России было создано свыше 5 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере туризма. Их общее число достигло почти 76,5 тысячи, а выручка по итогам 2024 года превысила 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Лидерами по числу открытых туристических МСП стали Москва (537), Краснодарский край (465), Санкт-Петербург (282) и Московская область (244). Примечательно, что Казань вошла в десятку городов, демонстрирующих наибольший рост в этой сфере, заняв шестое место по стране с 53 новыми предприятиями. Впереди столицы Татарстана — город-курорт Сочи (86), Краснодар (83), Екатеринбург (72) и Уфа (60).

— За три года количество малых и средних предприятий в туристической сфере выросло на 12% и сегодня приближается к 76,5 тысячи. А общая занятость в сегменте МСП в сфере туризма составляет 296 тысяч человек, — отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным Корпорации МСП, динамика прироста МСП в туризме в 1,5 раза больше, чем в других отраслях. Каждое пятое туристическое МСП приходится на молодых предпринимателей до 35 лет.

Для поддержки туристического бизнеса Корпорация выделила в 2025 году специальный лимит «зонтичных» поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в этой сфере привлечь не менее 25 млрд рублей до конца года.

В мае 2025 года МСП Татарстана получил кредиты на 33 млрд рублей, а ИП — на 2,6 млрд рублей.



Рената Валеева