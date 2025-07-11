Малый бизнес Татарстана взял 33 млрд рублей кредитов за май

Фото: Максим Платонов

В мае 2025 года малый и средний бизнес (МСП) Татарстана получил кредиты на 33 млрд рублей, а индивидуальные предприниматели — на 2,6 млрд рублей. Общий долг МСП составил 332,6 млрд рублей, из них 23,7 млрд рублей — долг предпринимателей.

Просроченная задолженность у МСП составила 1,541 млрд рублей, у предпринимателей просрочки отсутствуют. С апреля по май 2025 года объем кредитов МСП вырос на 17,9% (с 28 млрд рублей), а просрочка увеличилась с 1,490 млрд рублей до 1,541 млрд рублей. Все кредиты выданы в рублях, без иностранной валюты, что снижает риски.

В Приволжском федеральном округе Татарстан лидирует. В Нижегородской области в мае 2025 года МСП получили 31,2 млрд рублей, долг составил 332,6 млрд рублей, просрочка — 1,541 млрд рублей, что близко к Татарстану. В Самарской области объем кредитов МСП — 22,4 млрд рублей, долг — 285,8 млрд рублей, просрочка — 1,524 млрд рублей. Башкортостан показал 18,5 млрд рублей кредитов, долг — 260 млрд рублей, просрочка — 1,443 млрд рублей. Татарстан опережает регионы ПФО по объемам кредитов при низких просрочках.

На уровне России Татарстан входит в число лидеров. Центральный федеральный округ лидирует с кредитами МСП на 692 млрд рублей в июне 2024 года, из них 399 млрд рублей — в Москве. Татарстан с 33 млрд рублей в мае 2025 года уступает Москве, но превосходит Новосибирскую область (32,2 млрд рублей кредитов, долг 342,3 млрд рублей, просрочка 1,524 млрд рублей) и Омскую область (8,3 млрд рублей кредитов, долг 81,2 млрд рублей, просрочка 0,006 млрд рублей). В 2023 году кредитный портфель МСП в России вырос на 29% до 12,4 трлн рублей, и Татарстан вносит значительный вклад.

В Дальневосточном федеральном округе в мае 2025 года МСП получили 47,8 млрд рублей, долг составил 720,3 млрд рублей, просрочка — 52,3 млрд рублей, что значительно выше, чем в Татарстане. Татарстан с умеренным долгом и минимальными просрочками занимает лидирующую позицию в ПФО и входит в топ-10 регионов России по активности кредитования МСП.

Артем Гафаров