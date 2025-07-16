Учительница из Нижнекамска отдала мошенникам деньги, поверив в «снятие порчи»

Фото: Артем Дергунов

Преподавательница одного из лицеев Нижнекамска стала жертвой мошенников, отдав им около 400 тыс. рублей, чтобы якобы «снять с себя порчу». Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Женщина рассказала, что получила сообщение в мессенджере от человека, представившегося сотрудником церкви. Он убедил ее в необходимости проведения обряда «избавления от негативного воздействия».

Чтобы выманить у учительницы как можно больше денег, злоумышленники разбили «процедуру» на несколько дней. В течение этого времени женщина переводила им различные суммы, в общей сложности отдав 384 тыс. рублей. Часть этих средств она взяла в кредит.

После того как деньги закончились, «сотрудник церкви» перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, номера телефонов, с которых действовали мошенники, зарегистрированы в Астраханской и Саратовской областях, а также Краснодарском крае. Установлено, что эти же лица ранее обманули как минимум пятерых других россиян.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева