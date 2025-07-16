Выдача ипотеки за первое полугодие упала до 1,5 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Объем выдачи ипотечных кредитов в России за первое полугодие 2025 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

— За шесть месяцев 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов составил почти 1,5 триллиона рублей. За аналогичный период 2024 года объем выдач был в два раза больше — 3 триллиона рублей. Снижение выдач в абсолютном объеме год к году составило 52%, — отметил Лагуткин.

Минимальный объем выдачи ипотеки зафиксирован в январе 2025 года и составил около 115 млрд рублей, что объясняется сезонным снижением спроса на кредитные средства в праздничные дни.

В среднем в месяц банковская система выдает около 240 млрд рублей ипотечных кредитов.

При этом средняя сумма ипотечного кредита остается стабильной и составляет 4,3—4,4 млн рублей как в 2024-м, так и в 2025 году, отметил глава Лагуткин.

Спрос на ипотечное кредитование вновь вырастет к концу 2025 года, заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Рената Валеева