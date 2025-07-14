Депутат Анатолий Аксаков: к концу года спрос на ипотеку в России вырастет

В первом полугодии 2025 года объемы выдачи ипотеки в России снизились на 55%

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на ипотечное кредитование вновь вырастет к концу 2025 года, заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

Он также призвал не увлекаться льготными продуктами и программами по снижению процентных ставок для отдельных категорий россиян.

— У нас есть дешевые жилищные кредиты для семей с детьми. Тем самым мы стимулируем деторождение. И граждане понимают — если у них будут семьи, будут рождаться дети, они смогут получить льготный кредит, — отметил депутат.

Анатолий Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанком 25 июля, а в дальнейшем — снижение процентов по ипотечным кредитам.

Напомним, в первом полугодии 2025 года объем ипотечного кредитования в России снизился на 55%. После отмены льготной ипотеки в число российских городов, где зафиксировали снижение спроса на ипотеку, вошла и Казань.

Дарья Сайфиева