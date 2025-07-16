Казанцы оценили «счастье» в 235 тысяч рублей в месяц

Самые скромные запросы оказались у жителей Кирова

Фото: Артем Дергунов

Жителям Казани для ощущения счастья в среднем необходимо 235 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании SuperJob, посвященном определению «стоимости счастья» в разных городах России.

В Казани сумма, необходимая для счастья, несколько варьировалась в течение года: в сентябре 2024 года она составляла 240 тысяч рублей, а в апреле 2024 года — 225 тысяч рублей.

В среднем по России для счастья россиянину старше 18 лет требуется 257 тысяч рублей в месяц, что на 3% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% больше, чем 10 лет назад.

Интересно, что запросы женщин в Казани скромнее, чем у мужчин: женщинам для счастья достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам необходимо 280 тысяч рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом по России «счастливая» сумма растет с увеличением возраста опрошенных: от 192 тысяч рублей среди молодежи до 24 лет до 272 тысяч рублей среди россиян старше 45 лет. Также прослеживается зависимость «стоимости счастья» от уровня доходов и образования.

Традиционно, «счастье» дороже всего оценивают москвичи (290 тысяч рублей в месяц), за ними следуют жители Владивостока (276 тысяч) и Санкт-Петербурга (264 тысячи). Самые скромные запросы оказались у жителей Кирова (204 тысячи рублей).

Средняя зарплата, которую в Казани ожидают соискатели, составила 164 тыс. рублей, медианная — 111 тыс.

Рената Валеева