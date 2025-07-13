Казанские соискатели хотели бы получать в среднем 164 тыс. рублей в месяц

На самый высокий доход рассчитывают в Махачкале — там кандидаты хотели бы получать в среднем 213 тыс. рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

Средняя зарплата, которую в Казани ожидают соискатели, составила 164 тыс. рублей, медианная — 111 тыс. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России.

На самый высокий доход рассчитывают в Махачкале — там кандидаты хотели бы получать в среднем 213 тыс. рублей в месяц. Также в топ-5 вошли Хабаровск (средняя желаемая зарплата — 188 тыс. рублей), Москва (185 тыс. рублей), Иркутск (175 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (166 тыс. рублей).

На наименьший доход согласны соискатели в Тольятти (107 тыс. рублей), Волгограде (114 тыс. рублей), Барнауле (118 тыс. рублей). В целом в стране среднее значение желаемой зарплаты составляет 146 тыс. рублей, медиана — 110 тыс. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Напомним, Казань заняла 34-е место в рейтинге городов России с самыми высокими зарплатами. Она выделяется уровнем дохода в банковской и финансовой сфере.

Галия Гарифуллина