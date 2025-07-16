Комитет Госдумы одобрил штрафы за доступ к экстремистским материалам в интернете

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие введение административных штрафов за передачу данных, необходимых для регистрации и (или) авторизации в интернете, третьим лицам. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения были поддержаны в рамках второго чтения законопроекта, направленного на регулирование отдельных нарушений в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.



Согласно проекту, размеры штрафов составят:

для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Важное уточнение содержится в примечании к новой статье: передача пароля или иных данных авторизации другому лицу не будет считаться административным правонарушением, если она осуществляется для законного использования функционала информационного ресурса по поручению или с согласия самого пользователя.

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Рената Валеева