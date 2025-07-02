Роскомнадзор рассказал о количестве заблокированного деструктивного контента

Роскомнадзор не получал обращение Нины Останиной

Фото: Артем Дергунов

Роскомнадзор не получил обращение от главы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой предоставить информацию об инициативах по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете. Ведомство также не обладает правом законодательной инициативы, но готово помогать законодателям в разработке соответствующих законодательных инициатив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ регулятора.

В прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. В свою очередь, число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (в 2021 году было 1 093 протокола).

Только в 2024 году и за первое полугодие 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 миллиона противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, пронаркотический, суицидальный, ЛГБТ*-контент, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, контент экстремистского и террористического характера, о незаконной финансовой деятельности, фейки и другое.



Дмитрий Зайцев