Трамп исключил отправку американских войск на Украину

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не будут размещены на территории Украины, где ведутся боевые действия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на C-SPAN.

— У нас не будет солдат на территории боевых действий, — заявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс.

При этом американский лидер подтвердил планы по дальнейшим поставкам оружия Украине, однако отметил, что финансировать эти поставки будут европейские страны. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, что американское оружие будет сначала поставляться в Европу, а затем уже на Украину, поскольку за него платят европейские государства.

На встрече с Рютте 14 июля Трамп также вновь выразил «большое недовольство Россией» и пригрозил ввести пошлины в размере 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня.

В Кремле заявили о намерении проанализировать заявление Трампа, назвав его слова «весьма серьезными». При этом в Москве подчеркнули, что «можно однозначно сказать одно»: в Киеве решения, принимаемые в Вашингтоне, воспринимаются «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Рената Валеева