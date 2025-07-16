В России введут обязательный учет домашних животных
Правительство приступило к подготовке законопроекта, предусматривающего введение обязательного учета домашних животных на территории страны. Согласно распоряжению кабмина, соответствующий документ должен быть готов к маю 2026 года, передает ТАСС.
Ответственными за разработку законопроекта назначены сразу несколько ключевых ведомств: Минприроды, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и Минцифры.
Как уточнили специалисты Минприроды, документ в настоящее время находится на этапе внутриведомственного согласования. Он призван установить единый регламент учета и маркирования домашних животных. Планируется, что вся собранная информация о них будет поступать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС Вет). Это позволит эффективно идентифицировать как самих животных, так и их владельцев.
В Татарстане с 1 января 2025 года обязательной стала регистрация собак. При этом власти республики также предусмотрели возможность регистрации кошек, хорьков, кроликов и других мелких домашних животных.
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