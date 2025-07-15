В Тукаевском районе завершили капремонт ФАПА по нацпроекту
Новое здание площадью 105 кв. м обслуживает 1,3 тыс. человек
В селе Шильнебаш Тукаевского района завершился капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Минздрав Татарстана.
Новое здание площадью 105 кв. м обслуживает 1,3 тыс. человек. 362 из них — дети.
В новом ФАП предусмотрен процедурный кабинет, кабинет приема пациентов и санитарная комната.
Всего в этом году по нацпроекту отремонтируют 151 медучреждение первичного звена в Татарстане.
Ранее президент России Владимир Путин призвал власти регионов заняться вопросом создания ФАПов.
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