В Тукаевском районе завершили капремонт ФАПА по нацпроекту

Новое здание площадью 105 кв. м обслуживает 1,3 тыс. человек

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

В селе Шильнебаш Тукаевского района завершился капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

Новое здание площадью 105 кв. м обслуживает 1,3 тыс. человек. 362 из них — дети.

В новом ФАП предусмотрен процедурный кабинет, кабинет приема пациентов и санитарная комната.

Всего в этом году по нацпроекту отремонтируют 151 медучреждение первичного звена в Татарстане.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти регионов заняться вопросом создания ФАПов.

Дарья Сайфиева